Кабмин утвердил форму отказа от пенсионных преференций

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Правительство утвердило форму заявления об отказе от надбавок к пенсии для членов Совфеда и депутатов Госдумы. Документ должен быть оформлен по образцу, утверждённому Минтрудом и кабмином, с приложением гражданского паспорта.

Согласно закону, подписанному президентом Владимиром Путиным, парламентарии могут добровольно отказаться от ежемесячных пенсионных преференций, подав заявление на имя министра труда и социальной защиты России. В случае такого решения доплата повторно не устанавливается.

Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что глава Хабаровского края Сергей Фургал подписал постановление о сокращении размеров доплат к пенсиям губернатора, членов регионального правительства и депутатов думы. Он пояснил, что решение принято с целью приведения в порядок нормативной базы.