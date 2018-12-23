Израиль продолжит операции в САР после ухода американцев

https://news.ru/storage/news/140503f1277665c7bc93ea3a635e7946/172ef033-182e-46ae-bf6b-4250015596c5_850.jpg U.S. Air Force/Global Look Press

Уход американских войск из Сирии не приведёт к прекращению израильских операций против военного присутствия в стране Ирана. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Он отметил, что в течение двух последних лет израильские войска нанесли как минимум 200 ударов по территории Сирии, что сократило присутствие иранских сил на четверть.

«Мы продолжим действовать против попыток Ирана закрепиться там в военном отношении и, если будет необходимо, даже расширим наши операции», — заявил премьер.

Глава израильского генштаба Гади Айзенкот, в свою очередь, предложил не драматизировать уход военнослужащих США из Сирии. Он назвал данное событие значимым, но при этом призвал не переоценивать его значимость, передает РИА Новости.

Ранее News.ru писал о планах Тель-Авива в отношении Сирии. В частности, помимо ограничения иранского присутствия, военные Израиля намерены помешать поставкам оружия ливанскому движению «Хезболла».