Избирком Приморья готов вручную подсчитать голоса

Избирком готов подсчитать голоса вручную, чтобы снять сомнения в добросовестной работе ЦИК на выборах в Приморье.
По словам главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, ручной пересчёт пригодится там, где есть сомнения в работе в комплексах обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).
«Если есть необходимость, мы готовы к тому, чтобы был ручной пересчёт. Такая норма предусмотрена», — заявила Памфилова.
Ранее News.ru писал о том, что китайская национальная корпорация по производству зерновых, масел и пищевых продуктов (COFCO) организовала поставки зерна из Приморья в Китай. Первые четыре тысячи тонн приморской кукурузы уже отправилось в провинцию Хэбэй.