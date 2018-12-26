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Избирком Приморья готов вручную подсчитать голоса

Члены избирательной комиссии во время подсчёта голосов Виталий Аньков/РИА Новости

Члены избирательной комиссии во время подсчёта голосов

политика [ версия для печати ]

Избирком готов подсчитать голоса вручную, чтобы снять сомнения в добросовестной работе ЦИК на выборах в Приморье.

По словам главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, ручной пересчёт пригодится там, где есть сомнения в работе в комплексах обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

«Если есть необходимость, мы готовы к тому, чтобы был ручной пересчёт. Такая норма предусмотрена», — заявила Памфилова.

Ранее News.ru писал о том, что китайская национальная корпорация по производству зерновых, масел и пищевых продуктов (COFCO) организовала поставки зерна из Приморья в Китай. Первые четыре тысячи тонн приморской кукурузы уже отправилось в провинцию Хэбэй.


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