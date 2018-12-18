Избирком объявил Кожемяко победителем выборов в Приморье

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Избирательная комиссия Приморского края подписала итоговый протокол, согласно которому ставленник Кремля Олег Кожемяко признан победителем повторных выборов губернатора региона. Об этом сообщила председатель краевой комиссии Татьяна Гладких.

«Учитывая, что за Олега Кожемяко проголосовало более 50% избирателей, признать его избранным губернатором», — цитирует Гладких «Интерфакс».

Она поставила на итоговом протоколе свою подпись. Документом утверждены окончательные итоги и явка на губернаторских выборах 16 декабря. Так, за Олега Кожемяко проголосовали 420 730 человек, или 61,88% избирателей, за выдвиженца ЛДПР Андрея Андрейченко — 171 061 (25,16%), за кандидата «Партии Роста» Алексея Тимченко — 35 126 (5,17%), за выдвинутую партией «За женщин России» Розу Чемерис — 25 854 (3,8%). Явка на губернаторских выборах в Приморье составила 46,35%, в них приняли участие более 680 тысяч человек.

Как ожидается, Олег Кожемяко вступит в должность в ближайшие дни.

Ранее News.ru сообщал, что Кожемяко по результатам подсчёта 100% бюллетеней получил больше всех голосов на выборах главы Приморья. Его участие в выборах в качестве самовыдвиженца никого не обмануло: слишком явно поддерживали кандидата из Москвы, слишком ретиво радовались его победе. На фоне протестного голосования в сентябре, когда победителем едва не стал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, выбор «лояльного» кандидата выглядит удивительным.