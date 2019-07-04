https://static.news.ru/photo/c0953070-9df3-11e9-b67c-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Russian Look/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин назвал условия для начала контактов со своим украинским коллегой. По его словам, это станет возможным, когда Владимир Зеленский станет выполнять предвыборные обещания.

В частности, глава Украины говорил о налаживании прямых контактов с согражданами в Донбассе, которых обещал не называть сепаратистами. Об этом Путин рассказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera перед визитом на Апеннины.

Российский президент отметил, что жители Донбасса ждут от Зеленского не громких слов, а конкретных действий и изменений к лучшему. Причём в ближайшее время.

И естественно, киевские власти должны, наконец, понять, что конфликт между Россией и Украиной не в общих интересах, в отличие от развития прагматичного сотрудничества на основе доверия и взаимопонимания. Мы к этому готовы, — сказал Путин.

Ранее News.ru сообщал, что администрация президента Украины ведёт работу по подготовке к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Её главными вопросами должны стать Крым и Донбасс. Об этом рассказал депутат Верховной рады Михаил Поплавский. Он отметил, что у Зеленского есть понимание того, что вопросы по Крыму и Донбассу можно обсуждать только с Путиным. Достичь нужного результата военными методами Украина не сможет.