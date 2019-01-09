Ирландия запросила доступ к Полу Уилану

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Ирландские дипломаты запросили консульский доступ к задержанному в Москве по подозрению в шпионаже Полу Уилану.

«Посольство Ирландии в Москве запросило консульский доступ к нашему гражданину после его просьбы о содействии», — сообщили ТАСС в ирландской дипмиссии.

Ранее News.ru писал, что задержанного в России Пола Уилана навестили только американские дипломаты. Представители других стран обратились в МИД РФ с запросом, они смогут приехать к Полу в СИЗО, но только с его согласия. Российские спецслужбы подозревают 48-летнего Пола Уилана в шпионаже в пользу Вашингтона. Он арестован и может быть осужден в России на 20 лет. По официальным данным, Пол руководит службой безопасности крупной компании «Борг Уорнер», а в Москву приезжал на свадьбу к друзьям.