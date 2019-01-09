USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,282 $   Brent58.84 $ Bitcoin4,049.09 $
МОСКВА-14°C12:39
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. политика

Ирландия запросила доступ к Полу Уилану

Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Ирландские дипломаты запросили консульский доступ к задержанному в Москве по подозрению в шпионаже Полу Уилану.

«Посольство Ирландии в Москве запросило консульский доступ к нашему гражданину после его просьбы о содействии», — сообщили ТАСС в ирландской дипмиссии.

Ранее News.ru писал, что задержанного в России Пола Уилана навестили только американские дипломаты. Представители других стран обратились в МИД РФ с запросом, они смогут приехать к Полу в СИЗО, но только с его согласия. Российские спецслужбы подозревают 48-летнего Пола Уилана в шпионаже в пользу Вашингтона. Он арестован и может быть осужден в России на 20 лет. По официальным данным, Пол руководит службой безопасности крупной компании «Борг Уорнер», а в Москву приезжал на свадьбу к друзьям.


#ирландия
самое читаемое
оружие
Испытания подлодок «Князь Владимир» и «Казань» остановили
спорт
Тутберидзе посвятила Медведевой пост в Instagram

читайте также
в мире 21:30, 4 января 2019
Пол Уилан запросил поддержку у посольств четырёх стран
в мире 20:04, 4 января 2019
Ирландское гражданство нашли у задержанного в РФ шпиона
в мире 07:18, 4 января 2019
Пол Уилан оказался гражданином Британии
Лента новостей
спорт 12:36
Украинский биатлонист рассказал дополнительном заработке
в мире 12:31
Суд Токио отказал экс-главе Nissan в освобождении
в мире 12:30
Бывшего израильского министра отправят в тюрьму за шпионаж
общество 12:29
Суд закрыл первое дело об экстремизме за посты в соцсетях
оружие 12:29
Америка не испытывала гиперзвуковые снаряды
Другие новости
политика 12:18
Российских чиновников обязали оценивать урон от кибератак
политика 11:59
США пока не собираются размещать войска на Курилах
политика 11:33
Госдума проследит за соблюдением законов в новом году
политика 09:07
Рябков: у РФ нет оснований вводить войска в Афганистан
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top