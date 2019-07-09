https://static.news.ru/photo/f06dd2ac-a221-11e9-9ad3-fa163e074e61_1024.jpg Ирины Гехт Фото: council.gov.ru

Комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности рекомендовал досрочно прекратить полномочия сенатора от Челябинской области Ирины Гехт в связи с её заявлением. Окончательное решение будет вынесено на заседании 10 июля. Об этом заявил глава комитета Совфеда Вячеслав Тимченко.

Поступило заявление от Гехт Ирины Альфредовны с просьбой досрочно прекратить её полномочия с 10 июля. Ирина Альфредовна планирует перейти на работу в органы исполнительной власти, — цитирует Тимченко ТАСС .

Гехт занимает пост заместителя председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, она представляет исполнительный орган государственной власти Челябинской области.

Ранее News.ru писал, что Гехт возмутило видео, опубликованное учениками одной из школ в Кемеровской области, которое демонстрирует неприглядный вид блюд в школьной столовой. Сенатор заявила о необходимости ужесточить ответственность учебных заведений за заказ некачественных продуктов.