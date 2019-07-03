https://static.news.ru/photo/c8d3e114-9d99-11e9-ade8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые работают на территории России, упростили получение российского паспорта. Изменения были внесены в пункт «и» части второй статьи 14 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации».

Теперь соискателям необходимо будет отработать по профессии один год вместо трёх. Новые правила вступят в силу через 90 дней, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что членам многодетной семьи Люльковичей из Донбасса, попросившим президента Владимира Путина во время прямой линии о содействии в получении гражданства РФ, выдали российские паспорта. Торжественная церемония вручения документов Екатерине, Ричарду и Джимми Люльковичам прошла в одном из отделов полиции города Набережные Челны.