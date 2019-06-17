Представитель российского силового ведомства заявил, что иностранные спецслужбы совершают кибератаки на транспорт, банки и энергетический сектор России. Таким образом они пытаются внедриться в системы управления российской инфраструктурой.
При этом специалисты РФ успешно нейтрализуют подобные действия. Несмотря на это, по словам источника, атаки являются элементами кибервойны, передаёт
Ранее News.ru писал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал статью об активизации попыток американских спецслужб внедрить вредоносное программное обеспечение в российскую энергосистему. Он отметил, что эта информация свидетельствует о возможности ведения кибервоенных действий в отношении РФ.