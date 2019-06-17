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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что судить о рейтинге Владимира Путина на основе данных за неделю или месяц неправильно. Он призвал брать за основу более длительный период.

Кроме того, представитель Кремля отметил, что существуют разные методики измерения и определённая волатильность рейтинга главы государства. Нужно всё-таки судить по рейтингу по более длительной перспективе, — сказал Песков. Также он...