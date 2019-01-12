Полицейских из Ингушетии направили в Сирию

https://news.ru/storage/news/52f591b8d455c404adfda584a4a902d9/14a8c29f-5114-4f2d-8a8d-3d0c230e7914_850.jpg Friedemann Kohler/dpa/Global Look Press

Батальон военной полиции из Ингушетии отправился в Сирию. Это уже четвёртая по счёту подобная командировка.

«Желаю нашим ребятам больших успехов в боевой подготовке, постоянной готовности решать стратегические задачи по обеспечению безопасности, суверенитета, национальных интересов России, делом доказывать свой профессионализм, свой патриотизм, свою доблесть», — написал в Instagram глава региона Юнус-Бек Евкуров.

Он также отметил, что в Сирию ингушские полицейские направляются для выполнения «специальных задач».

Ранее News.ru писал, что в Сирии погиб российский военнослужащий, 28-летний младший сержант Андраник Арустамян. Российский солдат отправился в Сирию в октябре 2018 года. Для него это была вторая командировка. По официальной версии, на КПП перед въездом на российскую военную базу сдетонировали мины, которые были установлены на специальном шлагбауме. В справке о гибели военного говорится, что Арустамян на КПП «при открывании минного шлагбаума не удержал и опрокинул его». При падении шлагбаума произошёл подрыв мин.