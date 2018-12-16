Имя нового губернатора Приморья назовут через два дня

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Итоги выборов губернатора Приморья станут известны во вторник, 18 декабря. Именно в этот день будет будет названо имя нового губернатора, сообщил член ЦИК Евгений Шевченко.

По его словам, 27 из 38 территориальных избирательных комиссий подвели итоги выборов и начинают прибывать в избирком, чтоб сдать протоколы.

«Явка, по данным на 96,3% подсчитанных протоколов, составляет 46,42%. Это значительно выше первого туда», — отметил Шевченко.

РанеепПремьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил врио губернатора Олега Кожемяко с победой на выборах главы Приморья, не дожидаясь результатов выборов и окончательного подсчёта избирательных бюллетеней, писал News.ru.