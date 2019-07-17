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Госдума во втором чтении приняла законопроект об изменении порядка выдачи или замены вида на жительство иностранному гражданину или лицу без гражданства. В частности, документ предлагает увеличить размер госпошлины с 3,5 до 5 тысяч рублей.

Изменения вносятся в связи с введением нового документа, содержащего электронный носитель. При этом предполагается, что вид на жительство нового образца будет выдаваться бессрочно, за исключением отдельных случаев, передаёт РИА Новости....