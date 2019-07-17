Президент России Владимир Путин подписал указ, которым назначил Илью Рогачёва послом РФ в Королевстве Лесото.
Назначить Рогачёва Илью Игоревича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Королевстве Лесото по совместительству, — говорится в тексте указа, который размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее News.ru сообщал Рогачёв был также назначен послом России в Южно-Африканской Республике. До этого он возглавлял департамент новых вызовов и угроз МИД России и на новом посту сменил Михаила Петракова.