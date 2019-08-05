https://static.news.ru/photo/e25112e0-b7b8-11e9-8eac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press

Исполняющий обязанности вице-губернатора Севастополя Владимир Татарчук заявил, что покидает свой пост в связи с переходом на другую работу.

Он отвечал в городском правительстве за взаимодействие с силовыми структурами.

Мой опыт и знания потребовались другой структуре. Я государственник, иду туда, где тяжело, — говорится в обращении Татарчука, которое было опубликовано на сайте городского правительства.

Татарчук был назначен вице-губернатором в апреле 2018 года. До этого он занимал пост директора департамента общественной безопасности.

Как ранее писал News.ru, постоянный представитель Ингушетии при президенте России Алихан Цечоев подал заявление об отставке. По данным источников в администрации главы региона, он уже попрощался с коллективом постпредства.