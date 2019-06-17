https://static.news.ru/photo/753eedd6-90ca-11e9-b6fc-fa163e074e61_1024.jpgВасилий Власов и Юрий ХованскийФото: Юрий Хованский/vk.com
Известный YouTube-блогер Юрий Хованский стал помощником самого молодого депутата Госдумы Василия Власова.
По словам Власова, Хованский будет ему помогать в работе с молодёжью.
Юрий Хованский стал моим помощником на общественных началах. На его YouTube-канале достаточно много передач, посвященных социально значимым вопросам, — цитирует депутата РИА Новости.
Народный избранник отметил, что Хованский сможет донести до молодёжи некоторые инициативы, а также поможет в законотворческой работе. Кроме того, по словам депутата, блогер будет выступать в качестве эксперта на обсуждениях, касающихся молодёжной повестки.
Сам Хованский пообещал, что приступит к работе уже 17 июня. Первой темой для обсуждения стало упрощение выдачи травматических пистолетов, передаёт телеканал «360».
В настоящее время на YouTube-канале Хованского 3,9 млн подписчиков, его видео собрали почти 840 млн просмотров.
Как ранее писал News.ru, видеоблогер Евгений Баженов, более известный под псевдонимом BadComedian, не намерен решать свой спор с кинокомпанией Kinodanz на канале Ксении Собчак. По его словам, журналистка исказила его слова и представила неверную информацию о его отказе урегулировать конфликт.