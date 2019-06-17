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Российские граждане в стране и за её пределами продолжают активно отправлять вопросы и пожелания к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные кол-центров, по состоянию на 16 июня поступило более 600 тысяч обращений к главе государства. Приём вопросов начался с 8:00 мск 9 июня...