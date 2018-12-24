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Зачем Хабаровску федеральный статус

Виталий Белоусов/РИА Новости

политика [ версия для печати ]
Инициатива губернатора вряд ли будет поддержана

Новый губернатор Хабаровского края Сергей Фургал поделился с земляками своей высокой мечтой. Той самой, без которой любая политика выглядит бескрылой и не обращенной в будущее. По его мнению, следует выйти на федеральный центр с предложением превратить Хабаровск в город федерального значения.

Аргументировал Фургал свою инициативу тем, что, несмотря на решение перевести столицу Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток, никакие федеральные учреждения, отвечающие за проведение политики в регионе, не собираются покидать хорошо обжитый город. А некоторые, в частности Минобороны, даже предпочитают обосновываться в Хабаровске ещё более капитально. И хоть Фургал настаивает, что потеря столичного регионального статуса никоим образом не отразится на благополучии региона, поскольку-де город не получал дополнительно ни трансфертов, ни субсидий, явственно чувствуется, что новоявленного губернатора точит обида.

Действительно, перенос столицы, пусть пока чисто на бумаге, выглядит жестом недоверия в его отношении. А заодно и неким моральным наказанием за излишнюю, несогласованную ретивость на прошедших выборах. Вот поэтому, как представляется, Сергей Фургал ищет некую компенсацию в глазах хабаровчан. Однако, на первый взгляд, его идея выглядит не слишком реалистичной.

Пока в России лишь три города федерального значение — Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. Их отличительная особенность заключается в том, что они сами по себе являются субъектами российского территориального устройства. Недаром после крымского референдума президент подчеркнул, что Крым и Севастополь «возвращаются в родную гавань». Поэтому существуют Москва и Московская область. Санкт-Петербург и пока еще Ленинградская область. Эти субъекты имеют специфическое внутреннее устройство, поскольку разделены внутри на муниципальные образования. В Москве их, как мы помним, сто сорок шесть. Это основа внутреннего самоуправления городов федерального значения.

Но такой статус сложился исторически, и ведет свой отчет с начала тридцатых годов прошлого века. Неоднократные попытки объединить Москву с областью терпели неудачу, поскольку, как полагают, управлять таким промышленно-финансовым монстром было бы крайне затруднительно. Впрочем, известно, что еще в 1992 году губернатор Подмосковья Тяжлов, по его словам, буквально в последний момент не допустил подписания Борисом Ельциным указа о таком объединении, на котором настаивал мэр столицы Попов.

Впрочем, сейчас превалирует тенденция на объединение субъектов и их укрупнение. И, естественно, на таком фоне предложение Фургала практически отделить Хабаровск от области, мягко говоря, не вписывается в современный тренд. А ведь именно так можно трактовать присвоение статуса города федерального значения.

Так что, заявление губернатора выглядит холостым выстрелом, призванным как-то смягчить имиджевые потери от перевода столицы Дальневосточного федерального округа во Владивосток. Практического значения такая инициатива явно иметь не будет.


#ДАЛЬНИЙВОСТОК #Хабаровск
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