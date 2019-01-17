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Грызлов: удерживаемые Украиной люди в опасности

Борис Грызлов Константин Чалабов/РИА Новости

Борис Грызлов

политика [ версия для печати ]

Безопасность лиц, незаконно удерживаемых Украиной, вызывает тревогу, заявил полпред РФ Борис Грызлов. Политик призвал ОБСЕ обратить внимание на данную ситуацию.

По словам полпреда, Россия подняла вопрос об ответственности Киева за гибель россиянина Валерия Иванова, который скончался в заключении 9 декабря 2018 года.

«Результаты судебно-медицинской экспертизы указывают на то, что смерть Валерия Иванова наступила в результате пыток — он был забит до смерти. То есть — это было намеренное убийство», — цитирует Грызлова ТАСС.

Ранее News.ru писал, что около 400 граждан России в настоящее время содержатся в тюрьмах на Украине, однако данную информацию нельзя считать полностью точной. Об этом сказал замглавы МИД РФ Евгений Иванов. Киев не всегда сообщает Москве о задержании россиян, пояснил он.


#украина #россия #россияне #ОПАСНОСТЬ #заключение
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