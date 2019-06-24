https://static.news.ru/photo/89ecc8a4-9677-11e9-9728-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Elyxandro Cegarra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Грузинская делегация в Страсбурге на летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы выступила против возвращения России к работе в ПАСЕ.

Наша позиция, которую мы озвучиваем во всех форматах и поставим в течение дня, является принципиальной и твёрдой. Мы против изменения существующих правил системы санкций и не согласны с возвращением России, — заявила глава парламентского комитета Грузии по внешним связям Софо Кацарава.

Она отметила, что Россия не выполнила до сегодняшнего дня ни одну резолюцию. Кацарава также сказала, что сомневается в изменении отношения РФ к главным принципам СЕ после возвращения в ПАСЕ.

Как ранее писал News.ru, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что российская делегация в ПАСЕ покинет Дворец Совета Европы и уедет из Страсбурга при малейшем ограничении полномочий.