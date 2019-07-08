https://static.news.ru/photo/80f3cbc6-a185-11e9-9459-fa163e074e61_1024.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Правящая партия «Грузинская мечта» поддержала версию официального представителя МИД России Марии Захаровой, что в инциденте на телеканале «Рустави 2» виноват Михаил Саакашвили. Об этом сообщает Lenta.ru.

Это заявление (на телеканале «Рустави 2». — Ред.) ставит под прямой и неизбежный риск около миллиона наших соотечественников, проживающих в России. <...> Перед нашими глазами эта деструктивная сила и её политические или общественные сателлиты монополизировали национальность, патриотизм и на фоне всеобщей истерии под этим прикрытием подорвали основы нашей государственности, — сообщает руководство «Грузинской мечты».

Также партия заявила, что поступок ведущего оппозиционного телеканала «Рустави 2», оскорбившего президента России Владимира Путина в прямом эфире, стоит расценивать как попытку государственного переворота и дестабилизации отношений между двумя государствами.

Грузинские власти уже обвиняли Саакашвили и его партию «Единое национальное движение» в попытке государственного переворота. Обвинение выдвинули после событий 20 июня, когда сторонники политика пытались взять парламент штурмом.

Инцидент произошёл в прямом эфире телеканала вечером 7 июля и вызвал бурное недовольство граждан. Вещание канала пришлось прервать из-за недовольных граждан, столпившихся возле здания телекомпании.

Ранее News.ru писал, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала оскорбления грузинского телеведущего Георгия Габунии в адрес Владимира Путина. Она также отметила, что выходку должны осудить не только грузинские власти и сами жители государства.