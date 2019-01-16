Чеченский министр рассказал о культе благодарности Путину

https://news.ru/storage/news/19ccd80fc002e205dc78b9fa7041a40e/045c604a-8a3c-428a-983d-9fc33db63d35_850.jpg Саид Царнаев/РИА Новости

Чеченский народ говорит президенту России Владимиру Путину «спасибо» за поддержку республики в тяжёлые времена и в борьбе с международными террористическими группировками, заявил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации региона Джамбулат Умаров.

Чиновник назвал верховного главнокомандующего «решительным и сильным руководителем» пишет Национальная служба новостей.

«Это культ благодарности чеченского народа сильному, умному, мудрому президенту и не более того. Никаких бронзовых оттенков в решении чеченских властей нет», — добавил руководитель ведомства.

В республике запланировано строительство Дворца дзюдо. Спортивное сооружение назовут в честь главы главы государства. Несмотря на это, Умаров опроверг наличие в Чечне культа личности Путина.

Ранее News.ru сообщал о возведении храма имени президента России в сербском селе Банстол. Здание станет точной копией церкви Святого Николая в столице Болгарии Софии. Стены украсят изображениями царей из династии Романовых и Владимира Путина.