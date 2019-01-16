USD  67.082 EUR  76.9498
GOLD1,294 $   Brent60.14 $ Bitcoin3,639.93 $
МОСКВА-7°C19:34
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. политика

Чеченский министр рассказал о культе благодарности Путину

Саид Царнаев/РИА Новости

политика [ версия для печати ]

Чеченский народ говорит президенту России Владимиру Путину «спасибо» за поддержку республики в тяжёлые времена и в борьбе с международными террористическими группировками, заявил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации региона Джамбулат Умаров.

Чиновник назвал верховного главнокомандующего «решительным и сильным руководителем» пишет Национальная служба новостей.

«Это культ благодарности чеченского народа сильному, умному, мудрому президенту и не более того. Никаких бронзовых оттенков в решении чеченских властей нет», — добавил руководитель ведомства.

В республике запланировано строительство Дворца дзюдо. Спортивное сооружение назовут в честь главы главы государства. Несмотря на это, Умаров опроверг наличие в Чечне культа личности Путина.

Ранее News.ru сообщал о возведении храма имени президента России в сербском селе Банстол. Здание станет точной копией церкви Святого Николая в столице Болгарии Софии. Стены украсят изображениями царей из династии Романовых и Владимира Путина.


#россия #путин #чечня #грозный
самое читаемое
политика
Опрос показал, что граждане хотят видеть другой кабинет министров
Почему россияне выступают за отставку правительства
общество
Россияне высказались за отставку правительства

читайте также
общество 17:23, 16 января 2019
Белград не сообщил Кремлю о сорванном покушении на Путина
политика 16:59, 16 января 2019
Путин рассказал об ожиданиях от российского правительства
экономика 16:49, 16 января 2019
Путин поручил Минфину и ЦБ следить за инфляцией
общество 16:44, 16 января 2019
Песков высказался о вероятной свадьбе Путина
в мире 12:58, 16 января 2019
Путин появится на стенах сербского храма
Лента новостей
культура 19:31
Тарантино поменял профессию
общество 19:30
Россиянам посоветовали не ездить в сектор Газа
наука 19:29
Три новых вируса найдены в нефтяной скважине в Сибири
спорт 19:21
WADA открестилось от наказания России
здоровье 19:14
Голодание «замедляет» старость
Другие новости
политика 18:38
Путин проведёт переговоры с Эрдоганом в Москве
политика 17:58
Ушаков: Кремль не собирается отдавать Южные Курилы
политика 16:59
Путин рассказал об ожиданиях от российского правительства
политика 16:10
ПАСЕ останется без России и её денег
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top