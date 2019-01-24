Греф объяснил порочность санкций

https://news.ru/storage/news/3508227aa6eb05e6a2783ba9010f79ca/a5317419-d509-4bc5-838f-553f4af82f69_850.jpg Булкин Сергей/News.ru

Герман Греф

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что санкции способны надолго продлить тренд на геополитическую эскалацию. По его мнению, рестрикции ведут к деглобализации.

«Внедрение санкций приводит к тому, что проблемы становятся хроническими. Страна, против которой ввели санкции, просто не может уступить, это становится вопросом собственного достоинства», — сказал Греф журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума.

17 января Палата представителей США, большинство в которой представляют демократы, приняла резолюцию по блокировке снятия санкций против компаний En+, «ЕвроСибЭнерго» и РУСАЛ, связанных с российским бизнесменом Олегом Дерипаской, писал News.ru.