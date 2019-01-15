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Грушко опроверг вмешательство РФ во внутренние дела Греции

Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко высказался об обвинениях со стороны МИД Греции в том, что Россия якобы вмешивается во внутренние дела страны.

Он опроверг данные заявления, подчеркнув, что Москва не касается ситуации вокруг переименования Македонии.

«Но в тех вопросах, которые входят в компетенцию Совета Безопасности ООН, Россия будет высказывать свою точку зрения», — отметил Грушко.

Как писал News.ru, ранее российский МИД заявил, что решение о переименовании Македонии не отражает волю жителей этого государства, а навязано извне, чтобы страна вступила в НАТО. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что позиция Москвы по данному вопросу остаётся неизменной.


#греция #россия #ВМЕШАТЕЛЬСТВО #Македония #Грушко
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