Грушко опроверг вмешательство РФ во внутренние дела Греции

Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко высказался об обвинениях со стороны МИД Греции в том, что Россия якобы вмешивается во внутренние дела страны.
Он опроверг данные заявления, подчеркнув, что Москва не касается ситуации вокруг переименования Македонии.
«Но в тех вопросах, которые входят в компетенцию Совета Безопасности ООН, Россия будет высказывать свою точку зрения», — отметил Грушко.
Как писал News.ru, ранее российский МИД заявил, что решение о переименовании Македонии не отражает волю жителей этого государства, а навязано извне, чтобы страна вступила в НАТО. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что позиция Москвы по данному вопросу остаётся неизменной.