Генпрокуратура считает необоснованным иск Чечни о долгах за газ

https://news.ru/storage/news/283416b10884e9c8c05021dbc5ac6519/f4986c6a-f73d-492e-9277-267c2b0b476a_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Генеральная прокуратура России считает необоснованным иск Чечни о списании долгов населения республики за газ.

«Генеральной прокуратурой РФ поручено прокурору Чеченской Республики поддержать доводы жалобы ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» в суде апелляционной инстанции», — передаёт слова источника ТАСС.

Прокуроры отметили, что истечение срока является не единственным условием для списания долга, информирует ФАН.

Как ранее писал News.ru, советник министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Хамзат Юнусов считает списание долгов республике за газ соответствующим федеральному законодательству.