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Министр обороны рассказал журналисту, что Зеленский подошёл к заместителям главы ОП Руслану Рябошапке и Кириллу Тимошенко. По всей видимости, президент хотел поговорить с ними приватно. Поэтому в какой-то момент он повернулся к Полтораку и сказал «Секундочку». По словам министра, это прозвучало корректно, а не угрожающе.

Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, которые произошёл во время его встречи с президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом написал в Facebook журналист Юрий Бутусов. Только что общался с...