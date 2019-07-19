Россия ни при каких условиях не оставит своих граждан, которые находятся на задержанном Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР) британском танкере. По словам зампреда комитета ГД по международным делам Алексея Чепы, парламент предпримет все необходимые меры для защиты и освобождения россиян.
По мнению депутата, ситуация с судном является продолжением нагнетания обстановки вокруг Ирана со стороны США, передаёт
Ранее News.ru писал, что Германия «решительным образом» осудила задержание властями Ирана британского нефтяного танкера в Персидском заливе. В Берлине действия Тегерана назвали «неоправданным вмешательством в гражданское судоходство».