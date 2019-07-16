Сегодня во втором чтении Госдума обсудит законопроект о создании в России реестра людей, лишённых судом родительских прав или возможностей усыновления, отстранённых от обязанностей опекуна или попечителя. Цель документа — не позволить брать ребёнка в семью людям, уже один раз не справившимся с воспитанием своих или чужих детей.

Сейчас в России, по данным статистики, около 400 тыс. детей находятся в приёмных семьях, под опекой и попечительством. Ежегодно российскими судами отменяется от 5 до 7 тыс. решений о передаче детей-сирот на воспитание в семью. Чаще всего горе-опекуны сами понимают, что не справляются. Но иногда судам приходится принимать решения, связанные с насилием в семье, или так называемыми чёрными опекунами, воспитывающими худых и плохо одетых детей только ради государственных пособий. Суды лишают таких людей права на опеку, но зачастую потом они едут в другой регион и, пользуясь отсутствием общей базы данных об «опекунах-лишенцах», вновь берут детей на воспитание.

Правительство России разработало и внесло в Госдуму законопроект, закрывающий эту лазейку. До 1 января следующего года предлагается дополнить государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, перечнем граждан, которые по решению суда ограничены в родительских правах, лишены таких прав или по которым ранее было отменено усыновление. Суды будут обязаны направлять выписки из всех подобных решений в местные органы опеки и попечительства.

Максим Блинов/РИА Новости

Необходимость создания федерального реестра недобросовестных опекунов (попечителей), приёмных либо патронатных родителей, а также лиц, лишённых родительских прав, очевидна. Это поможет защитить детей и их права от возможной опасности, — сообщила News.ru член комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина («Единая Россия»).

Эксперты и общественность, обсуждая законопроект, обратили внимание, что в чёрный список попадает только имя и фамилия неблагонадёжного опекуна или усыновителя, а их ведь легко поменять. Поэтому профильный комитет одобрил поправки ко второму чтению законопроекта о том, что кроме имени, фамилии, места и даты рождения в базу будет вноситься ещё и страховой номер индивидуального лицевого счёта. Это исключит махинации.

Кроме того, в базе обязательно появятся реквизиты всех судебных и иных решений — как о лишении родительских прав и прав на опеку и попечительства, так и об их возвращении. В этом случае исправившийся родитель перестаёт фигурировать в чёрном списке и может вновь претендовать на усыновление, опеку или попечительство.

По информации разработчиков законопроекта, в 2016 году 33 979 родителей были лишены родительских прав, 8165 родителей были ограничены в родительских правах, принято 852 решения об отстранении от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на него законом обязанностей и об отмене усыновления по вине усыновителя.