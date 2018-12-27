Госдума выполнила задачу на год

https://news.ru/storage/news/67415c7ac6fe7a34009edf24aee18027/f65b6a2f-bd8c-4517-bdda-1fb1fda27ee3_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

News.ru подвел итоги законодательной деятельности

Пенсионная реформа

Одной из самых ярких, спорных и обсуждаемых инициатив 2018 года стала пенсионная реформа. Законопроект был внесён правительством России в Госдуму 16 июня 2018 года. Проект предусматривал постепенное повышение пенсионного возраста для большинства граждан с 1 января 2019 года.

Изначально планировалось увеличить возраст выхода на пенсию до 65 лет у мужчин (в течение 2019–2028 годов) и до 63 лет у женщин (за 2019–2034 годы). В таком варианте 19 июля 2018 года Дума приняла законопроект в первом чтении.

Данное решение спровоцировало огромную общественную и экспертную дискуссию, включая даже митинги протеста. После этого ко второму чтению в сентябре поступило около 300 поправок. Президент РФ Владимир Путин провёл видеообращение к гражданам, и, в частности, 29 августа глава государства предложил поднять планку для женщин не до 63, а до 60 лет. Во втором чтении 26 сентября законопроект был принят с поправками Путина и партии «Единая Россия», а блок поправок от оппозиционных партий и профсоюзов был отклонён. Третье чтение прошло 27 сентября, 3 октября закон вступил в силу.

Отказ депутатов от пенсий

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил отменить пенсионные надбавки депутатам Госдумы и сенаторам Совфеда. Также единоросс призвал тех депутатов, кто уже заслужил надбавки, отказаться от них. Но лишь шесть из опрошенных журналистами депутатов пенсионного возраста с необходимым стажем работы выразили готовность отказаться от надбавок по истечении срока полномочий. Тогда не готовы были отказаться 15 человек, еще 33 уклонились от ответа.

Повышение ставки НДС

С 1 января вырастет ставка НДС до 20%. Госдума приняла правительственный проект 24 июля. Запланированный правительством рост НДС и сезонный фактор вызовет рост цен на большинство товаров и услуг, в частности, на многие продукты. Первый скачок цен на продовольственные товары пройдет с февраля 2019 года, обещали эксперты. При этом в новой версии закона сохранились льготы по НДС. Под пониженную ставку в размере 10% по-прежнему подпадают товары социального назначения, а именно: продовольственные (за исключением деликатесных) и детские товары, периодические печатные издания и книжная продукция, связанная с образованием, наукой и культурой, а также лекарственные средства и изделия медицинского назначения. Но эксперты все равно рекомендовали при возможности покупать заранее авиабилеты, турпутёвки, автомобили и лекарства.

Сергей Лантюхов/News.ru

По оценке Минэкономразвития, доля товаров и услуг, облагаемая базовой ставкой НДС, в потребительской корзине составляет 76%. Власти ожидают, что в результате федеральный бюджет будет получать дополнительные 620 млрд рублей в год.

ОСАГО

Последнее увеличение стоимости ОСАГО произошло в 2015 году. Именно в указанном году автолюбители застали целых два повышения. В начале 2015-го Центральный банк увеличил базовый коэффициент для легковых транспортных средств с 2574 до 3432 рублей. 10 декабря 2018 года стали известны финальные поправки Минфина в закон об ОСАГО. Минфин готов разрешить страховщикам с 1 сентября 2019 года по 1 сентября 2020 года устанавливать стоимость полиса ОСАГО на 30% ниже или выше базовых тарифов Центробанка, а с 1 сентября 2020-го — на 40% ниже или выше. В обоих случаях максимальная цена полиса не может превышать трехкратного максимального базового тарифа ЦБ.

Сейчас стоимость полиса определяется умножением базового тарифа на коэффициенты: за стаж водителя, его возраст, регион, где он зарегистрирован, и мощность двигателя машины.

Поправки Минфина поэтапно отменяют коэффициент мощности (с 1 сентября 2019 года) и региональный коэффициент (с 1 сентября 2020 года). Чтобы сгладить последствия отмены, Минфин и предлагает ввести 30-процентное, а затем 40-процентное отклонение в обе стороны итоговой цены полиса от тарифов ЦБ: чтобы недооценка риска у одной категории автомобилистов не компенсировалась за счет средств других категорий.

Летом депутаты «Справедливой России» внесли в Госдуму поправки в закон об ОСАГО, согласно которым при выплате страховки предлагается отменить учет износа деталей. Точная величина роста стоимости полиса пока неизвестна. Предварительно, страховка подорожает на 15–20%. При этом для ряда автомобилей ставка может снизиться.

Налог на самозанятых

Самозанятые граждане в четырёх регионах: Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане с 1 января 2019 года будут обложены специальным налогом. Закон о введении специального налогового режима подписал президент Владимир Путин.

Закон предполагает введение налога на профессиональный доход. Ставка устанавливается в размере 4% от дохода, полученного при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам, и 6% — в отношении доходов индивидуальных предпринимателей юридических лиц. Эти цифры актуальны лишь в тех случаях, когда доход не превышает 2,4 млн рублей в год (порядка 200 тыс. рублей в месяц).

Новым режимом смогут воспользоваться физические лица (в том числе и ИП), которые получают доходы от деятельности, в случае если они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам. В законе уточняется, что к профессиональному доходу также относится доход от использования имущества. Также оговаривается, что на новый режим смогут перейти ИП, но только в случае если их деятельность не требует обязательной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

В качестве карательной меры глава комитета по бюджету Госдумы Андрей Макаров предложил штрафовать тех, кто будет уклоняться от выплат, на сумму всего теневого дохода.

Обсуждение вызвало несколько вопросов. Как, например, можно выяснить, сдает ли человек квартиру? Как понять, сколько по совокупности составляет доход частного педагога, небольшого автосервиса или няни?

При этом еще в 2015 году центры занятости населения выдавали самозанятым субсидии из бюджета.

«Мусорная» реформа

Госдума приняла закон, который предполагает, что до 1 января 2022 года три города федерального значения — Москва, Петербург и Севастополь — получат право не применять положения уже принятого закона о сборе и утилизации мусора региональными операторами.

Андрей Любимов /АГН «Москва»

Другими нормами закона изменяется работа региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Если в результате всех манипуляций регион не сможет найти оператора, он будет вправе не применять до 1 января 2020 года положения о «мусорной» реформе.

Также закон разрешает свозить мусор на полигоны, введенные в эксплуатацию до 1 января 2019 года. Их использование разрешается вплоть до 1 января 2023 года при условии наличия соответствующего заключения федерального органа исполнительной власти.

Напомним, при обсуждении этого закона в Госдуме депутаты сообщили, что с нового года существенно могут возрасти платежи населения за вывоз и утилизацию мусора, которые теперь будут рассчитываться от количества прописанных в квартире. Глава думского комитета по экологии Владимир Бурматов отмечал, что наиболее резкий рост тарифов на вывоз мусора зафиксирован на северных территориях и в труднодоступных районах. В одном случае тарифы подскочили в 53 раза, привел он цифру и подчеркнул, что платить столько «никто не сможет».

Снос пятиэтажек

Госдума приняла закон о реновации жилья в Москве, предусматривающий снос хрущёвок и переселение их жителей в новые дома. За принятие в окончательном чтении проголосовали 399 депутатов, против — двое, один воздержался.

В день официальной публикации закона был закрыт список домов под снос.

«Мы приняли поправку, которой подводим черту под включением в программу жилых домов с датой вступления в силу настоящего закона, если он будет подписан президентом, на этот вопрос мы нашли ответ», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, эта норма снимет «опасения многих москвичей о включении в программу ни с того ни с сего». Ко второму чтению в законопроект поступило 138 поправок от депутатов всех четырех фракций и правительства.

В соответствии с законом под реновацию могут попасть только дома «первого периода индустриального домостроения» и аналогичные по конструкции, но не выше девяти этажей. К домам этого типа закон относит дома, проекты которых были разработаны с 1957 по 1968 годы и строились с использованием типовых изделий стен и перекрытий. Реновация не будет применяться к аварийным домам, они будут продолжать сноситься в соответствии с уже существующим законодательством.

Решение о включении дома в программу принимают жители дома — более 2/3 собственников и нанимателей. Собственники, отказавшиеся от переезда, будут принудительно выселены по суду. Закон даёт возможность жителям на любом этапе реализации программы реновации выйти из нее до того, как была предоставлена первая новая квартира. Для этого 1/3 собственников дома должна принять соответствующее решение на общем собрании.

Голоса жителей, которые не приняли участие в голосовании, будут распределены пропорционально между теми, кто за, и теми, кто против вступления в программу реновации. Такое правило не позволит использовать голоса «молчунов» для того, чтобы провести то или иное решение.

Закон об отмене роуминга

Закон об отмене общероссийского роуминга является самым долгожданным и поддерживаемым всеми фракциями Госдумы, сказал спикер палаты Вячеслав Володин. «Закон ждали наши граждане. Он касается фактически каждого жителя нашей страны. Он был поддержан всеми фракциями Госдумы», — сказал Володин.

Сергей Булкин/News.ru

Госдума в декабре приняла закон о ликвидации национального роуминга в России. Депутаты от «Справедливой России» во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым внесли эту инициативу на рассмотрение Госдумы в июне прошлого года. Володин отметил, что принятое решение позволит людям сэкономить, разговаривая по телефону со своими родными, близкими, коллегами, проживающими в других регионах России.

Сим-карты

Перед Новым Годом в Госдуму внесли проект, запрещающий распространение сим-карт теми, кто не уполномочен на это оператором связи.

Изменения в статью 44 ФЗ «О связи» предложила член Совета Федерации Людмила Бокова. Её предлагается дополнить положением, запрещающим распространение лицами, не уполномоченными на это оператором связи, идентификационных модулей (сим-карт), в том числе с использованием интернета.

В июле 2017 года президент подписал поправки к закону «О связи», который борется с нелегальным распространением сим-карт в стране. Согласно поправкам, операторы связи с июня 2018 года должны предоставлять мобильные услуги только тем абонентам, достоверные сведения о которых будут предоставлены оператору связи и внесены в его автоматизированную систему расчётов. На оператора связи возложена обязанность проверять достоверность сведений об абоненте. Для этого оператору обеспечен доступ к единой системе идентификации и аутентификации, единому порталу госуслуг и другим информационным системам госорганов.

Если достоверность сведений не подтверждается, оператор приостанавливает оказание услуг связи. Оказание услуг также прекращается при поступлении запроса от оперативно-разыскных органов или предписания Роскомнадзора. Такое предписание выдаётся по результатам контрольных мероприятий, если в течение 15 суток не будет подтверждено соответствие персональных данных пользователей сведениям, заявленным в абонентских договорах, или в случае предотвращения и пресечения преступлений с использованием сетей и средств связи. По итогам прошлого года Роскомнадзор совместно с МВД изъял более 106 тыс. незаконных сим-карт. Показатель вырос более чем в 3,5 раза.