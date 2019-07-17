Госдума на пленарном заседании во втором чтении приняла законопроект о проведении в ряде регионов РФ экологического эксперимента. Речь идёт о квотировании в 2020–2024 годах выбросов.
Согласно документу, проект будет запущен в городах Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Это субъекты Федерации с самой тяжёлой экологической ситуацией.
В рамках реализации инициативы Росприроднадзор произведёт замеры загрязнённости воздуха в жилых секторах. После этого будут выработаны квоты по выбросу вредных веществ для каждого предприятия.
Показатели утвердят совместно с руководством региона, участвующего в эксперименте. При этом ответственность за соблюдение ограничений будет нести лично региональный глава, передаёт
Ранее News.ru писал, что Надежда Толоконникова, член движения Pussy Riot, отправила письмо президенту России Владимиру Путину. В нём она написала об экологическом состоянии её родного города Норильска и страны в целом.