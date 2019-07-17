https://static.news.ru/photo/8ad50b10-a896-11e9-b936-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look/Global Look Press

Госдума на пленарном заседании во втором чтении приняла законопроект о проведении в ряде регионов РФ экологического эксперимента. Речь идёт о квотировании в 2020–2024 годах выбросов.

Согласно документу, проект будет запущен в городах Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Это субъекты Федерации с самой тяжёлой экологической ситуацией.

В рамках реализации инициативы Росприроднадзор произведёт замеры загрязнённости воздуха в жилых секторах. После этого будут выработаны квоты по выбросу вредных веществ для каждого предприятия.

Показатели утвердят совместно с руководством региона, участвующего в эксперименте. При этом ответственность за соблюдение ограничений будет нести лично региональный глава, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Надежда Толоконникова, член движения Pussy Riot, отправила письмо президенту России Владимиру Путину. В нём она написала об экологическом состоянии её родного города Норильска и страны в целом.