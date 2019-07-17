https://static.news.ru/photo/732cc988-a889-11e9-accc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Госдума во втором чтении приняла законопроект об изменении порядка выдачи или замены вида на жительство иностранному гражданину или лицу без гражданства. В частности, документ предлагает увеличить размер госпошлины с 3,5 до 5 тысяч рублей.

Изменения вносятся в связи с введением нового документа, содержащего электронный носитель. При этом предполагается, что вид на жительство нового образца будет выдаваться бессрочно, за исключением отдельных случаев, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Госдума ратифицировала Конвенцию ШОС по противодействию экстремизму. Документ определяет перечень деяний, за совершение которых страны, подписавшие документ, установят гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность