Госдума во втором чтении приняла законопроект об изменении порядка выдачи или замены вида на жительство иностранному гражданину или лицу без гражданства. В частности, документ предлагает увеличить размер госпошлины с 3,5 до 5 тысяч рублей.
Изменения вносятся в связи с введением нового документа, содержащего электронный носитель. При этом предполагается, что вид на жительство нового образца будет выдаваться бессрочно, за исключением отдельных случаев, передаёт
Ранее News.ru писал, что Госдума ратифицировала Конвенцию ШОС по противодействию экстремизму. Документ определяет перечень деяний, за совершение которых страны, подписавшие документ, установят гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность