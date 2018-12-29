Госдума в 2019 году постарается разрешать больше

https://news.ru/storage/news/2b0bde27c5d7da5b8aaed6fb91de0ba7/3e823ac2-90c0-4b59-b8d2-6701008817a5_850.jpg Felix Hoerhager/Global Look Press эксклюзивы

Депутаты надеются изменить имидж «запретительного» органа

Каким будет 2019 год для россиян? News.ru собрал для вас наиболее интересные инициативы, которыми с нашим порталом поделились депутаты. Многие из них могут быть реализованы уже в следующем году.

Штраф за нарушение ПДД можно будет оплатить онлайн

Депутаты от ЛДПР в 2018 году внесли законопроект, после принятия которого обжаловать штраф («письмо счастья» в народе) за нарушение ПДД будет намного легче и быстрее. Ошибочно выписывают, к сожалению, достаточно много сомнительных штрафов, считают депутаты, а вот обжаловать их сложно и долго.

Замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов рассказал News.ru, что нынешнее положение вещей ставит под вопрос существование портала Госуслуг. Сергей Булкин/News.ru

«Сейчас порядок обжалования у нас происходит только как физическая подача заявления в письменном виде. Мы направили обращение в МВД, на что получили прямой ответ — предложите, что сделать. Мы предложили внести уточнения в КоАП, чтобы обжалование штрафов было электронным. Теперь закон ушел в региональную рассылку. Замечания мы можем внести, это не проблема», — пояснил депутат.

Блокировка сайтов

В рамках частичной декриминализации 282 ст. УК РФ в Госдуму внесён законопроект о «блокировках сайтов» с «оскорблениями государства и общества» авторства Андрея Клишаса, Людмилы Боковой и Дмитрия Вяткина («Единая Россия»).

Законопроект предполагает создание инфраструктуры, способной защитить российский сегмент Сети от посягательств извне. Речь не идёт о создании изолированного «отдельного Интернета», поясняют разработчики. Но Рунет должен суметь выжить в случае «отключения от Всемирной паутины». Сейчас это легко могут сделать американцы, считают авторы.

Глава профильного комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин («Справедливая Россия») назвал законопроект актуальным. Депутат напомнил — от стабильности Рунета, то есть национального сегмента Всемирной сети, зависит работа целого ряда госструктур, крупных корпораций, а также цифровые «сервисы малого и среднего бизнеса».

«Создаётся инфраструктура, позволяющая обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Эксперты при этом полагают, что политики также не сделали вывода из безуспешной истории с блокировкой Telegram. Сергей Булкин/News.ru

Оружие нельзя будет купить раньше 21 года

Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о повышении возраста покупки оружия с 18 до 21 года. Согласно законопроекту, россияне наделяются правом на приобретение «гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, газового, спортивного, охотничьего и сигнального оружия по достижении возраста 21 года».

Но это правило предлагается не распространять на некоторых граждан. Среди них — военнослужащие, в том числе демобилизованные, лица, осуществляющие охоту для обеспечения ведения традиционного образа жизни, проживающие на Крайнем Севере, Сибири или Дальнем Востоке, а также спортсмены, готовящиеся к соревнованиям по стрельбе.

При этом новые ограничения не коснутся тех, кто уже оформил лицензии на приобретение и владение соответствующими видами оружия.

КПРФ против иностранных фермеров

Среди планов, предложенных КПРФ на следующий год, есть запрет использования российских земель иностранными предпринимателями, использующими химикаты.

«В последнее время все чаще и чаще, чтобы получить хоть какую-то прибыль от своих земель, колхозы, совхозы и частные лица, имеющие паи, сдают эти земли в аренду китайским или другим иностранным предпринимателям. Они, в свою очередь, строят теплицы, в которых не только выращивают овощи с применением непонятных химикатов, но с живут там же. Удобрения не проходят контроль на территории РФ, на месте, где стоят такие теплицы потом долго ничего не растет, а урожай, выращиваемый в них, никоим образом нельзя назвать продуктом, возможным к употреблению», — говорится в заявлении партии.

Коммунисты намерены потребовать «полного запрета» на использование российских земель иностранцами, так как употребление выращенных ими продуктов ведет к «ранним смертям, деградации общества и умственной отсталости». Ashraf Amra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пиво снова можно будет рекламировать

Депутат («Единая Россия») Антон Горелкин внёс в Госдуму законопроект, предлагающий отменить запрет на рекламу пива в печатных СМИ, на ТВ и радио. Был шанс, что его успеют рассмотреть до конца 2018 года. Но вопрос перенесли на весну 2019-го.

В 2012 году в России пиво приравняли к остальному алкоголю, запретив его рекламу в СМИ. Тем не менее, с 22 июля 2014 года до 1 января 2019-го пиво разрешили рекламировать как в печати, так и на ТВ и радио из-за Чемпионата мира.

Депутат Горелкин предложил не отменять разрешение на рекламу пива. Его аргументы — в 2019 году в России пройдёт один из этапов гран-при гонок «Формулы 1», который спонсирует Heineken, а в 2023 году — чемпионат мира по хоккею, его традиционно спонсирует Krusovice.

Горелкин также сослался на данные Роспотребнадзора, согласно которым в сфере потребления алкоголя происходят позитивные изменения, и запрет на рекламу на это практически не повлиял. Наконец, депутат предложил вновь дать возможность пивным компаниям использовать в рекламе своего продукта образов людей и животных, за исключением несовершеннолетних. David Tanecek/CTK/Global Look Press

Получение гражданства

В начале 2019 года будут приняты поправки в закон для упрощения получения российского гражданства. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Сейчас вносятся изменения в закон о гражданстве, он будет принят в начале следующего года», — сказал Путин журналистам на итоговой пресс-конференции в конце 2018 года.

Ранее президент заявлял, что правительство готовит законодательные поправки по упрощению получения гражданства не только для граждан Украины.

Прогрессивная шкала НДФЛ

Как следует из материалов, размещенных на официальном сайте Госдумы весной 2018 года, председателю Государственной Думы направлен законопроект о введении прогрессивной шкалы ставки налога на доходы физических лиц.

Инициаторами законопроекта выступила группа депутатов, в том числе Геннадий Зюганов, Иван Мельников, Владимир Кашин (КПРФ).

Законопроект предполагает внесение изменений в главу 23 части второй Налогового кодекса России, предусматривающих установление новых налоговых ставок, применяемых при взимании налогов с доходов физических лиц. Депутаты предложили с 1 января 2019 года установить налоговые ставки в зависимости от величины получаемого налогоплательщиком доходов. Но законопроект пока не принят. State Duma Russia/Twitter.com/Global Look Press Геннадий Зюганов

РЖД может ввести вагоны для одиноких пассажиров

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил включить в состав поездов дальнего следования специальный вагон «для одиноких пассажиров», которые хотят найти собеседников.

«Многие путешествия поездом сопряжены с длительным нахождением в пути, в ходе которого пассажирам часто нечем разнообразить свое свободное время. Для некоторых людей такое путешествие — это шанс узнать что-то новое, познакомиться с новыми людьми», — говорит депутат в письме к главе РЖД Олегу Белозерову.

По словам Власова, надо помочь людям, которые хотят поговорить, потому что очень часто попутчики не поддерживают беседу. Депутат считает, что новые плацкартные вагоны (недавно введенные в работу РЖД) будут только «способствовать общению людей». Официальной реакции перевозчика пока не последовало. Сергей Киселев/АГН «Москва»

Иностранцам здесь не место

Госдума в январе 2019 года примет поправку, запрещающую гражданам других государств перевозить людей. Правда, ни одна из фракций пока не хочет становиться автором этой инициативы.

Председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичёв рассказал, что в 2019 году законопроект о легковом такси будет доработан с учётом поправок, запрещающих иностранным водителям без российского гражданства работать таксистами. Законопроект будет принят во втором чтении. 13 декабря Госдума приняла в первом чтении проект закона о госрегулировании работы такси и деятельности служб заказа легкового такси в России.

Законопроект не содержит требования об обязательной окраске автомобилей в желтый цвет — для легковых машин предусмотрены только цветографическая схема на боковых поверхностях кузова («шашечки»), опознавательный фонарь оранжевого цвета на крыше, а также наличие таксометра (если плата за пользование такси определяется в соответствии с этим прибором). Кроме того, автомобиль должен быть зарегистрирован на территории России.