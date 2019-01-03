Госдума рассчитывает на дружбу с новым Конгрессом США

https://news.ru/storage/news/f70cc3011a1c1cf53309a80f509ce0dd/5f62c846-537e-43b5-9cc4-2c47bdb00e73_850.jpg Sergey Kovalev/Global Look Press

Депутаты российской Государственной думы рассчитывают на возобновление дружеских отношений с членами американского Конгресса после формирования этого органа в новом составе. Госдума намерена направить в Конгресс предложение о возобновлении межпарламентского взаимодействия, говорится в поступившем в редакцию News.ru комментарии председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.

«Российско-американские отношения остаются важнейшим фактором мировой стабильности и безопасности. И несмотря на развернутую в последнее время русофобскую истерию в США, мы придаём большое значение взаимному сотрудничеству и настроены на диалог с нашими партнёрами на Капитолийском холме», — заявляет Слуцкий.

Депутат намерен также направить письмо новому председателю комитета по иностранным делам Палаты представителей, как только он будет избран. Слуцкий напомнил, что прошлым летом состоялся визит парламентской делегации США в Россию и контакты представителей РФ и США «частично были разморожены».



Ранее News.ru сообщал, что Вашингтон готовит в Афганистане плацдарм для оказания давления на Россию. Такого мнения придерживается первый зампред комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.