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Госдума рассчитывает на дружбу с новым Конгрессом США

Sergey Kovalev/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Депутаты российской Государственной думы рассчитывают на возобновление дружеских отношений с членами американского Конгресса после формирования этого органа в новом составе. Госдума намерена направить в Конгресс предложение о возобновлении межпарламентского взаимодействия, говорится в поступившем в редакцию News.ru комментарии председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.

«Российско-американские отношения остаются важнейшим фактором мировой стабильности и безопасности. И несмотря на развернутую в последнее время русофобскую истерию в США, мы придаём большое значение взаимному сотрудничеству и настроены на диалог с нашими партнёрами на Капитолийском холме», — заявляет Слуцкий.

Депутат намерен также направить письмо новому председателю комитета по иностранным делам Палаты представителей, как только он будет избран. Слуцкий напомнил, что прошлым летом состоялся визит парламентской делегации США в Россию и контакты представителей РФ и США «частично были разморожены».

Ранее News.ru сообщал, что Вашингтон готовит в Афганистане плацдарм для оказания давления на Россию. Такого мнения придерживается первый зампред комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.


#сша #госдума #конгресс #ЛеонидСлуцкий
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