https://static.news.ru/photo/b1084af4-92a7-11e9-96dc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить практическую реализацию статей УК об обороте наркотиков и фальсификации доказательств. Данная тема стала актуальной после дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которому силовики подбросили запрещённые вещества.

Даны соответствующие поручения главам комитетов по законодательству и госстроительству Павлу Крашенинникову и по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискарёву, — цитирует Володина телеканал « 360 ».

Спикер нижней палаты российского парламента поручил проверить применение статей УК 228 (о незаконном обороте наркотических и психотропных средств, а также их аналогов) и 303 (о фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности), информирует «Интерфакс».

Как писал News.ru, ранее члены Российской академии наук (РАН) призвали президента Владимира Путина пересмотреть все дела по статьям УК 228, 228.1 и 229. Кроме того, учёное сообщество потребовало радикально реформировать систему уголовного преследования за совершение преступлений, связанных с наркотиками.