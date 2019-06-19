Фото: Сергей Булкин/News.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить практическую реализацию статей УК об обороте наркотиков и фальсификации доказательств. Данная тема стала актуальной после дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которому силовики подбросили запрещённые вещества.

Даны соответствующие поручения главам комитетов по законодательству и госстроительству Павлу Крашенинникову и по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискарёву, — цитирует Володина телеканал «360».

Спикер нижней палаты российского парламента поручил проверить применение статей УК 228 (о незаконном обороте наркотических и психотропных средств, а также их аналогов) и 303 (о фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности), информирует «Интерфакс».

Как писал News.ru, ранее члены Российской академии наук (РАН) призвали президента Владимира Путина пересмотреть все дела по статьям УК 228, 228.1 и 229. Кроме того, учёное сообщество потребовало радикально реформировать систему уголовного преследования за совершение преступлений, связанных с наркотиками.

News.ru в соцсетях