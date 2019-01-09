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Госдума проследит за соблюдением законов в новом году

Сергей Булкин/News.ru

политика [ версия для печати ]

На пленарном заседании Госдумы председатель Вячеслав Володин заявил, что контроль за реализацией новых законов становится приоритетной задачей.

По его словам, принятый закон не всегда эффективно работает. Это вызывает критику населения. Нужна система для мониторинга и анализа применения законов, которая обеспечит контроль их реализации.

«Необходимо там, где закон несовершенен, вносить в него изменения, там, где мы видим отсутствие нормативной базы, выходить на более эффективную работу вместе с правительством», — сказал он.

Володин также отметил, что в регионах, где нужен дополнительный контроль реализации нацпроектов, будет полезным проводить выездные заседания.

Ранее News.ru писал о том, что депутаты российской Государственной думы рассчитывают на возобновление дружеских отношений с членами американского конгресса после формирования этого органа в новом составе. Госдума намерена направить в Конгресс предложение о возобновлении межпарламентского взаимодействия.


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