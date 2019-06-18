https://static.news.ru/photo/3a860676-91b4-11e9-8d11-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Госдума во вторник, 18 июня, приняла закон о приостановлении действия Договора между США и СССР о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Закон поддержали профильный комитет по международным делам, а также два комитета-соисполнителя — по безопасности и обороне, передаёт Пятый канал .

Совет Федерации, в свою очередь, рассмотрит и поддержит постановление на заседании, которое пройдёт 26 июня.

Ранее News.ru писал, что законопроект о приостановлении РФ действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) получил поддержку комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.