https://static.news.ru/photo/be85c996-ad45-11e9-9439-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Госдума на заседании во вторник приняла в основном, втором чтении законопроект о привлечении средств с использованием краудфандинговых платформ. Физлица, которые не являются квалифицированными инвесторами, смогут вложить не более 600 тыс. рублей в год, а инвесторы — привлечь не более 1 млрд рублей в год.

Размер собственных средств оператора платформы должен составлять не менее 5 млн рублей. Их реестр будет вести ЦБ РФ. Инвесторы смогут привлечь в течение одного календарного года не более 1 млрд рублей.

Также уточняется, что инвестировать в рамках платформ можно будет путём предоставления займов и приобретения эмиссионных ценных бумаг. Кроме того, разрешено инвестировать через покупку утилитарных цифровых прав. Нормы о цифровых правах в предыдущей версии документа не было.

Согласно тексту, речь идёт о праве требовать передачи вещи (вещей); праве требовать передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности или прав использования результатов интеллектуальной деятельности; праве требовать выполнения работ или оказания услуг.