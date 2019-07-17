https://static.news.ru/photo/0ace1dda-a88c-11e9-9e6e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил письмо в адрес корпорации «Ростех». В тексте парламентарий предлагает создать специальный телефон для школьников – «шкулфон».

По мнению политика, придуманный им гаджет станет альтернативой возможному запрету на использование детьми смартфонов. Устройство даст возможность связаться с одноклассниками, родителями и педагогами, открыть приложения «Московская электронная школа» и «Российская электронная школа», учебный справочник и калькулятор.

Кроме того, «шкулфон» будет иметь доступ в школьный интранет, в который будет встроена блокировка попыток школьников издеваться друг над другом. Чернышов уверен, что девайс поможет сконцентрироваться на учебном процессе и «повысит самооценку ребёнка, увеличивая его стремление совершенствовать своё образование», передаёт RT .

Ранее News.ru писал, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о многочисленных жалобах, которые поступают от родителей и учителей из-за использования учениками телефонов и планшетов во время уроков. По её словам, гаджеты отвлекают детей от занятий.