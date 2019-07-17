Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил письмо в адрес корпорации «Ростех». В тексте парламентарий предлагает создать специальный телефон для школьников – «шкулфон».
По мнению политика, придуманный им гаджет станет альтернативой возможному запрету на использование детьми смартфонов. Устройство даст возможность связаться с одноклассниками, родителями и педагогами, открыть приложения «Московская электронная школа» и «Российская электронная школа», учебный справочник и калькулятор.
Кроме того, «шкулфон» будет иметь доступ в школьный интранет, в который будет встроена блокировка попыток школьников издеваться друг над другом. Чернышов уверен, что девайс поможет сконцентрироваться на учебном процессе и «повысит самооценку ребёнка, увеличивая его стремление совершенствовать своё образование», передаёт
Ранее News.ru писал, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о многочисленных жалобах, которые поступают от родителей и учителей из-за использования учениками телефонов и планшетов во время уроков. По её словам, гаджеты отвлекают детей от занятий.