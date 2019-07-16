Представители Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям провели экспертное совещание, связанное с проблемой массовой гибели пчёл. Глава комитета Николай Николаев заявил, что намерен обратиться в Генпрокуратур с просьбой проверить ситуацию.
По его словам, одной из причин смерти насекомых может быть грубое нарушение сельхозпроизводителями регламента безопасного применения пестицидов. Николаев заявил о необходимости выработки совместных межведомственных решений проблемы, в том числе и на законодательном уровне, передаёт
Ранее News.ru писал, что по инициативе Минэкономразвития восемь лет назад Россельхознадзор лишился полномочий по надзору за применением пестицидов на полях. Именно с бесконтрольным использованием химических средств сотрудники ведомства теперь связывают массовую гибель пчёл в ряде регионов России.