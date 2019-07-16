https://static.news.ru/photo/edbb3fe8-a7c3-11e9-809a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Представители Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям провели экспертное совещание, связанное с проблемой массовой гибели пчёл. Глава комитета Николай Николаев заявил, что намерен обратиться в Генпрокуратур с просьбой проверить ситуацию.

По его словам, одной из причин смерти насекомых может быть грубое нарушение сельхозпроизводителями регламента безопасного применения пестицидов. Николаев заявил о необходимости выработки совместных межведомственных решений проблемы, в том числе и на законодательном уровне, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что по инициативе Минэкономразвития восемь лет назад Россельхознадзор лишился полномочий по надзору за применением пестицидов на полях. Именно с бесконтрольным использованием химических средств сотрудники ведомства теперь связывают массовую гибель пчёл в ряде регионов России.