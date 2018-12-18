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Госдума попросит Лаврова «развеять сомнения» по Курилам

Сергей Булкин/News.ru

политика [ версия для печати ]

Депутаты Государственной думы РФ намерены пригласить министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова для обсуждения темы Курильских островов. Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин поручил проработать этот вопрос своему первому заму Александру Жукову.

Идея провести заседание по Курилам с участием главы МИДа принадлежит главе думского комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николаю Харитонову. Он отметил, что тема островов по-прежнему вызывает много разговоров, пресса анализирует различные высказывания, о которых депутаты не в курсе. Участие Лаврова могло бы внести ясность в данный вопрос.

«Лавров бы нам развеял все сомнения в отношении Курильских островов», - цитирует парламентария ТАСС.

На сообщение Володина о скором визите в Японию российской парламентской делегации Харитонов ответил, что позиция Токио, настаивающего на возврате Курил, от этого не изменится. По словам депутата, остающиеся дома парламентарии должны защищать территорию страны и для этого им необходимо получить разъяснения от Лаврова по поводу слухов о передаче островов.  

«Мы должны услышать министра иностранных дел, действительно ли такие разговоры ведутся», - подчеркнул Харитонов.

Ранее News.ru писал о том, что Лавров назвал условия, при которых Россия может передать Японии Курильские острова. Для этого Токио должен заключить мирный договор с Москвой и признать итоги Второй мировой войны.   


#курилы #госдума #россия
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