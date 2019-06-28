https://static.news.ru/photo/077ba9c2-9b44-11e9-acd6-fa163e074e61_1024.jpg Реактивная бомбомётная установка РБУ-6000 Фото: Александр Мельников/РИА Новости

Соединённые Штаты Америки пытаются доказать России, что они всё ещё держат под контролем Чёрное море после ослабления их влияния из-за потери Крымского полуострова, заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

США рассчитывали построить там свою базу, как известно. Теперь они должны базироваться в украинских портах и периодически напоминать о том, что они присутствуют в данной акватории, — сказал Морозов.

Депутат считает, что никакой реальной угрозы действия Соединённых Штатов для России не представляют. Но несмотря на это, у Вооружённых сил РФ появилась лишняя возможность «потренироваться и понять, что могут сделать ВМС США».

Видимо, в политическом смысле США считают важным такого рода действия, — заключил Морозов.

Черноморский флот РФ приступил к слежению за эсминцем управляемого ракетного оружия (УРО) ВМС США «Карни», вышедшим в Чёрное море. К непосредственному наблюдению за действиями американского военного корабля приступил сторожевой корабль Черноморского флота «Сметливый». Помимо этого, на всём протяжении пребывания эсминца УРО «Карни» в зоне ответственности ЧФ за ним будет вестись слежение с помощью электронных и технических средств флота.

Соединённые Штаты направили эсминец «Карни», вооружённый крылатыми ракетами «Томагавк» с дальностью действия 1,6 тысячи километров, в Чёрное море. Корабль следует в порт Одессы для участия в военно-морских учениях Sea Breeze, писал News.ru.