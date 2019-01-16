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Госдума намерена разрешить морфин

Валерий Титиевский/РИА Новости

политика [ версия для печати ]
Использовать его можно будет только для онкобольных

Государственная дума приняла в первом чтении поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан РФ», регулирующие вопросы оказания паллиативной медицинской помощи.

Комментируя журналистам принятие законопроекта, председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что «этого закона ждут наши граждане».

«Он направлен на совершенствование существующего законодательства. Неизлечимо больные люди будут получать качественную медицинскую помощь, необходимое обезболивание, а также социальную и психологическую поддержку, а главное — смогут находиться в тяжёлый жизненный период дома, рядом со своими родными и близкими», — сказал Вячеслав Володин.

Председатель Госдумы уточнил, что проект закона был разработан по поручению президента России Владимира Путина по итогам его встречи с волонтёрскими организациями, деятельность которых ориентирована на помощь тяжелобольным людям.

Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента Анна Федермессер сказала при обсуждении: «Так мы с вами устроены, что в конце жизни нам мало медицины, и если мы обезболены, если снимаются тягостные симптомы, то нам гораздо важнее становится вторая составляющая — социальная, а потом психологическая, духовная».

Она уточнила, что имеющееся сегодня в законодательстве определение паллиативной помощи как комплекса медуслуг не закрывает потребности человека перед смертью. 

«В результате мы имеем, к сожалению, во многих регионах и во многих хосписах абсолютно формальный подход», — сказала Федермессер.

По словам психиатра и нарколога Сергея Нурисламова, сейчас большой проблемой стало то, что онкобольным врач не может даже с одного этажа перенести обезболивающее на другой этаж — морфин находится в комнате хранения наркотиков. 

«Мы не можем ограничивать пациента, если он хочет, например, путешествовать. Он должен иметь право иметь взять эти ампулы с собой. Он не имеет право их продать, но взять с собой он может. Сейчас морфин могут вкалывать непосредственно в больнице», — сообщил он News.ru.

По данным ООН, в СССР выращивание опийного мака и производство опия велось на предприятиях «Лекарствпрома», В частности, промышленные плантации мака находились в Киргизии. Селекцией опиумного мака, а также разработкой агротехники выращивания занимался «Всесоюзный институт лекарственных растений». Там были разработаны новые сорта опийного мака «Пржевальский-222», «Пржевальский-D250» и «Пржевальский-133».


#госдума #онкология #лечение #депутаты
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