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Глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов отказался общаться с оппозиционными кандидатами в Мосгордуму в присутствии журналистов. Вместо этого он предложил им личный приём, от такого формата отказались уже претенденты на депутатские мандаты.

В итоге встреча фактически не состоялась, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оппозиционера Илью Яшина. Он общался с представителями СМИ около здания Мосгоризбиркома, так как внутрь представителей прессы не пустили. В...