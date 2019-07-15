Депутаты Госдумы в ходе ближайшего заседания готовятся рассмотреть в первом чтении «большое количество» законопроектов, сообщил первый зампред нижней палаты парламента Александр Жуков. По его словам, парламентарии могут принять около 20 новых законов.
Кроме того, во втором чтении планируется обсудить более 40 документов. Заседание состоится 16 июля 2019 года, передаёт АГН «
Ранее News.ru писал, что представители РФ и Грузии начали переговоры в Госдуме РФ. Межпарламентская группы создана в 2017 году после предложения членов думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, а также грузинских парламентариев от партии «Альянс патриотов Грузии».