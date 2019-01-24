Гордума Читы приняла отставку главы города

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Анатолий Михалёв

Депутаты городской думы Читы единогласно приняли отставку главы города Анатолия Михалёва. Он покинет пост с 1 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу аппарата гордумы Марину Ткачёву.

Ранее Михалёв написал заявление об уходе по собственному желанию, чиновник объяснил своё решение личными причинами.

Как писал News.ru, Анатолий Михалёв возглавил читинскую администрацию в ноябре 2000 года. В 2014-м, после того как всенародные выборы мэра были упразднены, он смог сохранить должность, став председателем городской думы. Осенью прошлого года жители Читы вышли на митинг с требованием отставки градоначальника. Поводом стали многочисленные коррупционные скандалы, в которых ранее были замешаны высокопоставленные чиновники городской администрации.