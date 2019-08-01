https://static.news.ru/photo/e6250920-b467-11e9-b3af-fa163e074e61_660.jpg Михаил Горбачёв и Рональд Рейган подписывают ДРСМД Фото: White House Photographic Office

Прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) ведёт к разрушению принципов мировой стабильности и новой гонке вооружений, заявил экс-президент СССР Михаил Горбачёв. По его словам, этот шаг США делает мировую политику непредсказуемой и хаотичной.

Политик отметил, что разрыв соглашения вряд ли будет полезен для мирового сообщества.

Все еще были надежды на наших партнеров, которые, к сожалению, не оправдались. Я думаю, что теперь всем стало ясно, что нанесен удар по стратегической безопасности, — сказал Горбачёв.

Он выразил мнение о необходимости сконцентрироваться на сохранении последней опоры глобальной безопасности — Договора СНВ. При этом политик подчеркнул, что заявления американской администрации делают судьбу этого соглашения неясной.

Горбачёв призвал стороны садиться за стол переговоров в случае возникновения каких-либо претензий или подозрений, передаёт « Интерфакс ».

Как ранее писал News.ru, помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США выходят из ДРСМД 2 августа. Заявление он сделал во время выступления на студенческой конференции фонда «Молодая Америка».