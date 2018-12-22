Гоменюк стал исполняющим обязанности мэра Владивостока

Бывший руководитель Хозяйственного управления администрации Приморского края Олег Гоменюк получил должность исполняющего обязанности мэра Владивостока.
Он также займёт пост заместителя главы городской администрации.
Экс-мэр Владивостока Виталий Веркеенко уволился осенью по собственному желанию. Новый глава был назначен после конкурса и утверждения его кандидатуры депутатами гордумы.
Ранее News.ru писал, что Олег Кожемяко официально вступил в должность губернатора Приморского края. Инаугурация главы региона прошла на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке. Политик произнёс слова присяги и пообещал соблюдать конституцию, а также верно служить народу.