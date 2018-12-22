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Гоменюк стал исполняющим обязанности мэра Владивостока

Leonid Dubeykovskyi/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Бывший руководитель Хозяйственного управления администрации Приморского края Олег Гоменюк получил должность исполняющего обязанности мэра Владивостока.

Он также займёт пост заместителя главы городской администрации.

Экс-мэр Владивостока Виталий Веркеенко уволился осенью по собственному желанию. Новый глава был назначен после конкурса и утверждения его кандидатуры депутатами гордумы.

Ранее News.ru писал, что Олег Кожемяко официально вступил в должность губернатора Приморского края. Инаугурация главы региона прошла на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке. Политик произнёс слова присяги и пообещал соблюдать конституцию, а также верно служить народу.


#мэр #Владивосток #Гоменюк
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