Гоменюк стал исполняющим обязанности мэра Владивостока

https://news.ru/storage/news/81141f9d75f0c4a691441eef9f98ad30/e9eb0d17-48f0-4196-b7a7-4bdbf813c025_850.jpg Leonid Dubeykovskyi/Global Look Press

Бывший руководитель Хозяйственного управления администрации Приморского края Олег Гоменюк получил должность исполняющего обязанности мэра Владивостока.

Он также займёт пост заместителя главы городской администрации.

Экс-мэр Владивостока Виталий Веркеенко уволился осенью по собственному желанию. Новый глава был назначен после конкурса и утверждения его кандидатуры депутатами гордумы.

Ранее News.ru писал, что Олег Кожемяко официально вступил в должность губернатора Приморского края. Инаугурация главы региона прошла на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке. Политик произнёс слова присяги и пообещал соблюдать конституцию, а также верно служить народу.