https://static.news.ru/photo/a7826b74-ac13-11e9-9ba2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Gustavo Valiente/ZUMAPRESS.com

Главы МИД Великобритании, Франции и Германии обсудили задержание танкера Stena Impero в телефонном разговоре.

Хант поблагодарил коллег за сотрудничество в связи с инцидентом в Ормузском проливе. Глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан и немецкий министр иностранных дел Хайко Маас осудили захват Ираном танкера и сошлись во мнении, что безопасный проход судов через пролив и предотвращение эскалации в регионе являются ключевыми приоритетами европейских стран в данных обстоятельствах, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru ранее, Джереми Хант может 22 июля объявить о пакете дипломатических и экономических рестрикций и призвать ЕС и ООН восстановить отменённые в 2016 году санкции против Ирана.