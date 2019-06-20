https://static.news.ru/photo/8b67242c-93c0-11e9-a9c1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Thierry Roge/ZUMAPRESS.com

Политикам не удалось договориться о кандидатуре нового председателя Еврокомиссии, внеочередной саммит назначен на 30 июня.

Действующий глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер пошутил, что рад и удовлетворён тем, что ему оказалось непросто подобрать замену. Но заявил, что в конце июня это всё же придётся сделать, хотя согласия достичь будет непросто, сообщает ТАСС .

Ранее News.ru писал, что лидерам государств, прибывшим в Брюссель на саммит ЕС, на ужин были поданы спаржа с копчёным лососем, фруктовый тарт и ростбиф.