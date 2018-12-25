Главу комитета по инвестициям Петербурга отправили в отставку

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Ирина Бабюк

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя комитета по инвестициям Ирину Бабюк. Об этом сообщил в Twitter руководитель пресс-службы администрации губернатора Андрей Кибитов.

Исполнять обязанности руководителя будет Евгений Васильев, который до этого был заместителем Бабюк.

Врио Губернатора #спб А.Беглов освободил от должности председателя комитета по инвестициям Ирину Бабюк. Исполняет обязанности председателя комитета зам.пред. комитета Евгений Васильев. — Andrey Kibitov (@Kibitov_Andrey) 25 декабря 2018 г.

Ранее News.ru писал, что руководитель Федеральной службы государственной статистики Александр Суринов ушёл в отставку. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Дмитрий Медведев.