USD  68.4073 EUR  77.8886
GOLD1,269 $   Brent50.80 $ Bitcoin3,798.32 $
МОСКВА-10°C19:28
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. политика

Главу комитета по инвестициям Петербурга отправили в отставку

Ирина Бабюк youtube.com/Фонтанка

Ирина Бабюк

политика [ версия для печати ]

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя комитета по инвестициям Ирину Бабюк. Об этом сообщил в Twitter руководитель пресс-службы администрации губернатора Андрей Кибитов.

Исполнять обязанности руководителя будет Евгений Васильев, который до этого был заместителем Бабюк.

Ранее News.ru писал, что руководитель Федеральной службы государственной статистики Александр Суринов ушёл в отставку. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Дмитрий Медведев.


#ОТСТАВКА #инвестиции #Санкт-Петербург
самое читаемое
спорт
Слуцкая отказала Медведевой в возвращении
в мире
Посольство РФ ответило на поздравление Мэй

читайте также
политика 15:24, 25 декабря 2018
Главный следователь Татарстана подал в отставку
общество 12:48, 21 декабря 2018
Бывший мэр Смоленска обжалует свою отставку
общество 18:14, 20 декабря 2018
Глава Росимущества уходит в отставку
Лента новостей
общество 19:24
Кирилл поздравил Папу римского с Рождеством
общество 19:24
Штраф за неоплату парковки в Москву увеличат в два раза
культура 19:22
«Союзмультфильм» планирует создать сериал про Чиполлино
политика 19:16
Совфед объяснил причины введения санкций против Украины
новый год 19:15
«Голубой Ургант» порадует россиян в Новый год
Другие новости
политика 19:16
Совфед объяснил причины введения санкций против Украины
политика 18:40
Россия включила мэра Одессы в санкционный список
политика 18:01
Кремль ответил на вопрос о письме сына Каддафи Путину
политика 17:50
Чиновники поругались из-за блокады Ленинграда
Александр Беглов считает, что в ней участвовала Европа
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top