Главу комитета по инвестициям Петербурга отправили в отставку

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя комитета по инвестициям Ирину Бабюк. Об этом сообщил в Twitter руководитель пресс-службы администрации губернатора Андрей Кибитов.
Исполнять обязанности руководителя будет Евгений Васильев, который до этого был заместителем Бабюк.
Врио Губернатора #спб А.Беглов освободил от должности председателя комитета по инвестициям Ирину Бабюк. Исполняет обязанности председателя комитета зам.пред. комитета Евгений Васильев.— Andrey Kibitov (@Kibitov_Andrey) 25 декабря 2018 г.
Ранее News.ru писал, что руководитель Федеральной службы государственной статистики Александр Суринов ушёл в отставку. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Дмитрий Медведев.