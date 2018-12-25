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Главный следователь Татарстана подал в отставку

Павел Николаев СК РФ по Татарстану

Павел Николаев

политика [ версия для печати ]

Руководитель управления СК РФ по Татарстану генерал-лейтенант юстиции Павел Николаев объявил об уходе. До последнего Николаев работал в этой должности с приставкой и. о.

Заявление генерал-лейтенант написал на итоговой коллегии ведомства за 2018 год, сообщает «Реальное время».

В пресс-службе Следкома по РТ подтвердили, что Николаев подал рапорт об отставке.

Исполнять обязанности главы регионального управления СК будет первый заместитель Марат Зарипов. О будущем месте работы Николаева пока не сообщается. До недавнего времени он считался главным претендентом на пост руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве.

На посту руководителя СК РФ по Татарстану Николаев курировал расследование дела по факту крушения теплохода «Булгария», на период его руководства пришелся пожар в ТЦ «Адмирал» и другие громкие расследования последних лет.

Ранее News.ru писал, что следователи просят о заочном аресте бывшего главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна. Ему вменяют злоупотребление полномочиями.


#ск #ГЕНЕРАЛ #увольнение
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