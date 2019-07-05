https://static.news.ru/photo/c1c2c536-9f18-11e9-bca2-fa163e074e61_1024.jpg Валерий Фёдоров Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент России Владимир Путин уже сейчас ищет политика, который сможет «продолжить его дело», считает глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров. По его словам, это может быть человек в возрасте 40–50 лет, имеющий опыт государственного управления.

Он подчеркнул, что преемник Путина должен быть современным, динамичным, но главное — с сильным характером.

И обязательно патриот, который никогда не пожертвует самостоятельностью России, её суверенитетом и статусом великой державы ради заморских «печенек», — заявил глава ВЦИОМ.

Он выразил уверенность в том, что кандидат сможет достойно представлять Россию и её интересы на международной арене.

Кроме того, Фёдоров отметил, что Путин не будет менять под себя конституцию. Он напомнил, что лидер ещё в 2003 году обещал подготовить себе замену до окончания срока полномочий, передаёт « Российская газета ».

Ранее News.ru писал, что в интервью западным журналистам глава РФ поделился своими размышлениями о том, кто сменит его на посту. По словам российского лидера, он неоднократно задумывался о преемнике, но пока подходящую кандидатуру назвать затрудняется.