https://static.news.ru/photo/ff218f84-9dd3-11e9-96c4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Рабочую встречу провёл глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте (СПЧ) Михаил Федотов с послом Польши в России Влодзимежем Марчиняком. Её участники обсудили судьбу захоронений польских офицеров в Тверской и Смоленской областях.

Я рассказал господину послу о том, что делает Совет и межведомственная рабочая группа в плане увековечения памяти жертв политических репрессий. Безусловно, эта работа касается не только советских граждан, но и граждан Польши, которые пострадали в годы репрессий, — приводятся слова Федотова на сайте СПЧ .

Стороны договорились, что глава дипмиссии Варшавы в Москве встретится с членами СПЧ, «чтобы обсудить перспективы сотрудничества структур гражданского общества России и Польши».

Как писал News.ru, ранее Федотов сообщил, что СПЧ готовит законопроект о профилактике домашнего насилия.