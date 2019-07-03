Рабочую встречу провёл глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте (СПЧ) Михаил Федотов с послом Польши в России Влодзимежем Марчиняком. Её участники обсудили судьбу захоронений польских офицеров в Тверской и Смоленской областях.
Я рассказал господину послу о том, что делает Совет и межведомственная рабочая группа в плане увековечения памяти жертв политических репрессий. Безусловно, эта работа касается не только советских граждан, но и граждан Польши, которые пострадали в годы репрессий, — приводятся слова Федотова на сайте СПЧ.
Стороны договорились, что глава дипмиссии Варшавы в Москве встретится с членами СПЧ, «чтобы обсудить перспективы сотрудничества структур гражданского общества России и Польши».