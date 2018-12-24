Глава Росстата ушёл в отставку

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Руководитель Федеральной службы государственной статистики (Росстата) Александр Суринов

Руководитель Федеральной службы государственной статистики Александр Суринов ушёл в отставку. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Дмитрий Медведев.

«Освободить Суринова Александра Евгеньевича от должности руководителя Федеральной службы государственной статистики по его просьбе», — говорится в тексте документа.

Ранее News.ru писал о том, что глава управления МВД РФ по борьбе с экстремизмом Тимур Валиулин ушёл в отставку. Генерал был инициатором введения ответственности для родителей и учителей подростков, принимающих участие в несогласованных политических акциях.