https://static.news.ru/photo/df51593a-999d-11e9-a31b-fa163e074e61_1024.jpgФото: Николай Галкин/ТАСС
Глава Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз), заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Иван Валентик написал заявление об отставке на имя премьер-министра Дмитрия Медведева.
Да, такое заявление есть. Я подтверждаю, – цитирует Валентика ТАСС.
Чиновник занимает пост заместителя министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации — руководителя Федерального агентства лесного хозяйства с 2014 года. С 2011 по 2014 год он возглавлял управление государственного лесного контроля и пожарного надзора в лесах, контроля за исполнением субъектами РФ переданных полномочий в области лесных отношений Рослесхоза, – передаёт «Парламентская газета».
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