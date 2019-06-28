Фото: Николай Галкин/ТАСС

Официальная часть саммита «двадцатки» в Осаке завершилась торжественным приёмом в честь глав государств и концертом. На мероприятие были приглашены лидеры и их супруги.

Торжественный вечер организовали в Доме приёмов Осакского замка – одного из самых знаменитых и масштабных самурайских замков Японии. Гостям будут показаны несколько сценок одного из традиционных японских театров Кёгэн, а...